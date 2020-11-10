وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

المصدر: رام الله - أ ف ب

توفي أمين سر منطمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، عن 65 عاما في مستشفى هداسا الإسرائيلي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الرئاسة الفلسطينية.

وكان عريقات الذي خضع سابقا لعملية زرع رئة، ادخل المستشفى في 18 أكتوبر الماضي في القدس.

ونعت الرئاسة الفلسطينية عريقات معلنة الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وجاء في بيان النعي أن صائب عريقات "أمضى حياته مناضلاً ومفاوضاً صلباً دفاعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل".

وكان المستشفى الذي نقل إليه وصف حالته بأنها "حرجة" وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعية.

وعانى عريقات قبل أكثر من ثلاث سنوات من إشكاليات في الرئة، وخضع لعميلة زراعة رئة في مستشفى أميركي.

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