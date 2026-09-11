رئيس الدولة يؤكد أهمية دور البرلمانات في بناء قاعدة متينة للتنمية والسلام

زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مقر البرلمان الألماني الاتحادي «البوندستاغ».

وكان في استقبال سموّه، لدى وصوله مبنى البرلمان، رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر، وعدد من النواب الذين رحبوا بزيارة سموّه، معربين عن اعتزازهم بالزيارة التي تجسد متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص المتبادل على تطويرها.

وتبادل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة البرلمان الأحاديث بشأن العلاقات المتينة، التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف جوانبها، خصوصاً البرلمانية.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، القِيَم الإنسانية المشتركة التي تجمع البلدين، وتتجلى في حرصهما على تعزيز التعايش المشترك، والتواصل الثقافي والمعرفي بين الشعوب والثقافات.

وقال سموّه إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة، منذ تأسيسها، على بناء جسور التواصل والتعاون مع دول العالم، مؤكداً أهمية دور البرلمانات في تعزيز هذه القِيَم، بما يسهم في بناء قاعدة متينة للتنمية والسلام والاستقرار.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لرئيسة البرلمان، لما حظي به والوفد المرافق من حفاوة استقبال خلال الزيارة.

وكتب سموّه كلمة في سجل الزوار، قال فيها: «سعدت بزيارة مقر البرلمان العريق، ونهتم بتعزيز التعاون البرلماني الذي يُعد جانباً مهماً من علاقاتنا الوثيقة، وأحد الروافد الأساسية لإثراء التعاون والمصالح المشتركة بين بلدينا وشعبينا الصديقين».

حضر اللقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وعدد من المسؤولين المرافقين لسموّه خلال الزيارة.

رئيس الدولة:

• سعدتُ بزيارة مقر البرلمان العريق، ونهتم بتعزيز التعاون البرلماني الذي يُعد جانباً مهماً من علاقاتنا الوثيقة.

• دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة، منذ تأسيسها، على بناء جسور التواصل والتعاون مع دول العالم.