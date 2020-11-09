السعودية.. 392 إصابة جديدة بـ"كورونا" و19 حالة وفاة

المصدر: السعودية - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 350984 حالة.

وذكر مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحافي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 402 حالات تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 337788 حالات فيما تم تسجيل 19 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5559 حالة وفاة.

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