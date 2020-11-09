رئيس الأركان البريطاني يحذّر من حرب عالمية ثالثة

المصدر: لندن - رويترز

حذّر رئيس أركان الدفاع البريطاني، نيك كارتر، من أن حالة الغموض والقلق العالمي السائدة في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، قد تُنذر بإشعال فتيل حرب عالمية ثالثة.

وقال كارتر في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن أي تصاعد للتوترات الإقليمية أو أخطاء في تقدير الأمور قد تؤدي في نهاية المطاف إلى صراع واسع النطاق.

وأضاف: «أعتقد أننا نعيش في زمن أصبح العالم فيه مكاناً يسوده الغموض والقلق بشدة، كما أن ديناميكية المنافسة العالمية سمة من سمات زماننا بالطبع، وأرى أن الخطر الحقيقي الذي نواجهه هو أن نشهد تصعيداً يؤدي إلى سوء تقدير في ضوء وجود الكثير من الصراعات الإقليمية في الوقت الحالي».

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك تهديد حقيقي بنشوب حرب عالمية أخرى، قال كارتر: «أقول إنها من المخاطر، وعلينا أن نكون واعين لهذه المخاطر». وتابع: «الخطر الكبير هو أن البعض قد يعتقد أن الذهاب إلى الحرب قرار عقلاني».

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