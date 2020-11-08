نتنياهو يهنئ بايدن على فوزه في الانتخابات ويشكر ترامب

المصدر: القدس - رويترز

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات مشيدا بتحالف قوي قد تلقي خلافات حول السياسة إزاء إيران والفلسطينيين بظلالها عليه.

وكتب نتنياهو على حسابه على «تويتر»، الذي لا يزال يعرض صورة له مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب «تهانينا إلى جو بايدن و(نائبته)كاملا هاريس. تربطنا أنا وأنت، يا جو، علاقة شخصية دافئة ممتدة منذ قرابة 40 عاما، وأعلم أنك صديق رائع لإسرائيل، وأتطلع للعمل معكما لتعزيز التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل».

وبعد أن تطابقت توجهاته مع توجهات ترامب لمدة أربع سنوات، من المرجح أن يواجه نتنياهو تحديا إذا خالف بايدن سياسة ترامب الصارمة إزاء إيران والفلسطينيين.

وقد ينشأ خلاف بين نتنياهو والإدارة الأميركية الجديدة، في ضوء تعهد بايدن بإعادة الولايات المتحدة للمشاركة في الاتفاق النووي الإيراني ومعارضة البيت الأبيض المحتملة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة التي يطالب الفلسطينيون بها لتكون جزءا من دولة لهم.

وتوجه نتنياهو بالشكر لترامب في تغريدة أخرى.

وقال «أتوجه بالشكر إليك يا دونالد ترامب على الصداقة التي أظهرتها لدولة إسرائيل ولي شخصيا بالاعتراف بالقدس والجولان وبمجابهة إيران وباتفاقات السلام التاريخية وبالوصول بالتحالف الأميركي الإسرائيلي إلى آفاق غير مسبوقة».

وجاءت رسالة نتنياهو بعد ساعات من تقديم العديد من زعماء العالم التهنئة للديمقراطي بايدن، على الرغم من أن ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويواصل معاركه القانونية اعتراضا على نتيجة الانتخابات.

ولم يرد متحدث باسم نتنياهو على طلب للتعليق على التأخر النسبي في تقديم التهنئة. وقال داني دايان القنصل الإسرائيلي السابق في نيويورك إن رد نتنياهو البطيء خطوة احترازية.

وقال لراديو الجيش «هناك رئيس في البيت الأبيض لم يقر بعد بهزيمته وتلعب الأهواء دورا أساسيا في صنع قراراته وسيظل في البيت الأبيض لمدة شهرين ونصف الشهر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news