«جيروزاليم بوست»: نتنياهو الخاسر الأول في هزيمة ترامب

المصدر: خالد محمود - القاهرة

ذكر مقال، نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست»، أن الخاسر الأول في هزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتوقعة في الانتخابات الجارية، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار المقال، الموقع باسم الكاتب ياكوف كانز، إلى أن «علاقة ترامب ونتنياهو تعود إلى سنين بعيدة، فقد كان الأول ضيف حفل زفاف الأخير على ميلانيا في بالم بيتش عام 2005، وكان معجباً بتكتيكاته السياسية، ونقلها إلى إسرائيل، واقتبس منه الرؤية اليمينية الشعبوية». وتابع الكاتب: «اقتبس نتنياهو من مرشده الروحي كل شيء، مثل استخدام ترامب وسائل التواصل الاجتماعي، فأطلق نتنياهو تسجيلاً صوتياً أسبوعياً، ليواجه ما اعتبره ترامب أخبار الصحافة الزائفة، وهاجم الشرطة والمحاكم والإعلام وكل شيء بلا حدود». واستطرد المقال: «نتنياهو مثل ترامب لعب بالورقة العرقية، وحاول أن يوجد فتنة بين الأشكيناز والسفرديم، وأحاط نفسه بمجموعة من الناس لا تتردد في الركض خلفه، أياً كانت خياراته ومزايداته في الإعلام والكنيست والحكومة».

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