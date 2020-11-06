واشنطن تفرض عقوبات على السياسي اللبناني جبران باسيل بتهمة "الفساد"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل، لاتهامه بـ"الفساد" واختلاس أموال.

وأعلنت الخزانة الأميركية في بيان تجميد كل الاصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، ووزير خارجية وطاقة أسبق، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان.

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