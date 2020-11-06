الصين تقيّد دخول الأوروبيين بعد ارتفاع إصابات «كورونا» في القارة

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت الصين، أمس، عن فرض قيود جديدة على دخول المسافرين القادمين من أوروبا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في القارة، وفيما فرضت اليونان إجراءات عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع، في إطار جهود احتواء انتشار مرض «كوفيد-19»، سجلت بولندا رقماً قياسياً جديداً لإصابات «كورونا» اليومية، مع اقترابها من الإغلاق الجزئي.

وتفصيلاً، علّقت الصين دخول معظم حاملي جوازات السفر الأجنبية القادمين من بريطانيا، وأعلنت عن فرض قيود جديدة على المسافرين القادمين من دول أوروبية أخرى، وذلك وفقاً لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارات الصينية في دول عدة.

وابتداء من اليوم، سيتعين على المسافرين الأجانب، من ألمانيا وفرنسا وبولندا والدنمارك وجمهورية التشيك، ودول أخرى، تقديم شهادات اختبارات حمض نووي، واختبارات أجسام مضادة سلبية من أجل الحصول على «الرمز الصحي» الأخضر من السفارات والقنصليات الصينية في دولهم، ويمكن فقط لحاملي جوازات السفر الأجنبية السفر للصين بعد حصولهم على هذا الرمز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، في بكين: «هذا إجراء مؤقت اضطرت الصين إلى اتخاذه للتعامل مع وضع (كوفيد-19) في الدول الأخرى، وفي ضوء وضع الوباء المتغير».

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تمكن الصين من احتواء فيروس «كورونا» بصورة كبيرة، عبر الاختبارات واسعة النطاق، والتعقب، وإجراءات حظر الدخول.

من جهتها، أعلنت اليونان، أمس، فرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، في إطار جهود احتواء انتشار مرض «كوفيد-19»، إثر عودة حالات الإصابة للزيادة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس: «اخترت اتخاذ إجراءات صارمة حالياً بدلاً من تأجيلها».

وبموجب القيود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من غد، سيتم إغلاق متاجر التجزئة عدا متاجر السلع الاستهلاكية والغذائية والصيدليات، وسيحتاج السكان للحصول على تصريح بتوقيت محدد للخروج من منازلهم.

وستبقى المدارس الابتدائية مفتوحة، لكن المدارس الثانوية ستُغلق.

وسجلت اليونان عدد حالات أقل من أغلب الدول الأوروبية، لكن حالات الإصابة عادت للزيادة منذ أوائل أكتوبر، وبدأت إعادة فرض بعض القيود.

وسجلت اليونان، أول من أمس، 2646 إصابة جديدة بالمرض، في أعلى حصيلة منذ ظهور أول حالة فيها، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 46892 بينما توفي 673 بالمرض.

من جانبها، سجلت بولندا رقماً قياسياً جديداً لإصابات «كورونا» اليومية، زاد على 27100 حالة إصابة بالفيروس، أمس، حسبما أظهرت بيانات من وزارة الصحة، مع اقتراب البلاد من الإغلاق الجزئي.

وبحسب وزارة الصحة، توفي 367 شخصاً بسبب الفيروس في اليوم نفسه.

وتفرض بولندا إغلاقاً جزئياً، اعتباراً من غد، في محاولة للسيطرة على تفشي الوباء، حيث أمرت المتاجر بالإغلاق باستثناء تلك التي تقدم السلع والخدمات الأساسية، مثل محال البقالة والصيدليات.

وتبقى القيود سارية حتى 29 نوفمبر على الأقل، وتم تمديد الإجراءات الحالية مثل حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص حتى ذلك التاريخ، وتظل أقنعة الوجه (الكمامات) إلزامية في الأماكن العامة.

وفي ألمانيا سجلت الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» مستوى قياسياً، أمس، وأشارت البيانات إلى تهافت المتسوقين على شراء المطهرات ومكونات الخبز، قبل فرض إجراءات عزل جديدة بدأ العمل بها هذا الأسبوع.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة 19990 حالة إلى 596583 حالة، وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أمس.

وفي فرنسا وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» إلى 1.59 مليون حالة، أمس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا، وصل إلى 38728 حالة.

وفي السويد بدأ رئيس الوزراء، ستيفان لوفين، عزلاً ذاتياً بعدما تعرض لمصاب محتمل بفيروس كورونا المسبب لـ«كوفيد-19»، وقال لوفين في منشور على «فيس بوك» إن شخصاً في محيطه كان قد خالط شخصاً آخر أصيب بـ«كوفيد-19»، وكان لوفين وزوجته (أولا) قد اختارا أن يعزلا نفسيهما بناء على نصيحة الطبيب، وقال لوفين: «هذا أكثر تصرف مسؤول يقوم به المرء في مثل هذا الموقف».

48.04 مليون إصابات «كورونا» بالعالم والوفيات مليون و224413

أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن أكثر من 48.04 مليوناً أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و244413 حالة.

وفي البرازيل، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 5.59 ملايين إصابة أمس، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019. لندن Àرويترز

وضع تفشي «كوفيد-19» في روسيا مقلق

قال الكرملين، أمس، إن وضع تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا مقلق، لكنه لايزال تحت السيطرة، وبلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس «كورونا» في روسيا، أمس، 19404 حالات، منها 5255 في موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و712858. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن من المستحيل تقديم توقعات دقيقة عما سيؤول إليه الموقف. موسكو - رويترز

الجزائر تضع مخططاً فورياً لاحتواء «كورونا»

قررت الحكومة الجزائرية وضع مخطط عمل استعجالي فوري، مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار «كورونا»، مع توفير كل الظروف البشرية واللوجيستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالمرضى.

وترأس رئيس الوزراء، عبدالعزيز جراد، أمس، اجتماعاً تقييمياً لمدى تطور الوضع الوبائي، والصحي المرتبط بانتشار فيروس «كورونا».

ولم تستبعد الحكومة اللجوء إلى اتخاذ مزيد من تدابير الحجر إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور، وكلفت مختلف الوزارات بمنع تنظيم الملتقيات والاجتماعات، أو أي تجمع آخر يشكل عامل انتشار للوباء.وجاء في بيان لرئاسة الوزراء أن مخطط العمل يرتكز على ثلاثة محاور، هي: تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها المتعلقة بالصحة والسلامة، ووضع استراتيجية اتصال أكثر فاعلية، والتطبيق الصارم للتدابير القانونية. الجزائر - د.ب.أ

- إصابات «كورونا» تبلغ مستوى قياسياً في ألمانيا، والناس تعود إلى تخزين البضائع.

- رئيس الوزراء السويدي يعزل نفسه بعدما تعرض لمصاب محتمل بـ«كوفيد-19».

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