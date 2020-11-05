اليونان تفرض الإغلاق العام ابتداء من السبت لاحتواء تفشي «كورونا»

المصدر: أثينا - د. ب. أ

أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه سوف يتم فرض الإغلاق العام في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من السبت المقبل، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وتزايد أعداد المرضى في قسم الرعاية المركزة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رئيس الوزراء القول في خطاب أذيع تلفزيونيا «إذا استمرينا في تسجيل نفس معدل الزيادة في حالات الإصابة مثلما كان الحال خلال الأسبوع الماضي، سوف نستقبل الآلاف من المرضى في مستشفياتنا».

وكانت اليونان قد سجلت 2646 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء في أعلى حصيلة منذ ظهور أول حالة فيها ، في حين بلغ معدل الأشغال في وحدات الرعاية الصحية حاليا عند 69%.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابات في اليونان، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة، 46 ألفا و 982 حالة، بينما توفي 673 بالمرض.

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