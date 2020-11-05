248 صوتا لبايدن و214 لترامب في المجمع الانتخابي حتى الآن

المصدر: واشنطن - أ.ف. ب

يتواصل فرز الأصوات مساء الأربعاء لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن.

تصل النتائج تباعا مع توقعات وسائل الإعلام التي أشارت حتى الآن إلى فوز الجمهوري في 23 ولاية بينها الولايات البارزة فلوريدا وتكساس وأوهايو وانديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها في 2016.

وفاز بايدن في 21 ولاية بينها ولايته ديلاوير وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن.

وذلك يعطي بايدن حتى الآن 248 من أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي وترامب 214.

ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي.

وفي ما يلي تعداد الأصوات حتى الساعة:

* دونالد ترامب (214) ألاباما (9)

أركنساو (6)

فلوريدا (29)

آيداهو (4)

إنديانا (11)

أيوا (6)

كنساس (5)

كنتاكي (8)

لويزيانا (8)

ماين (1)

ميسيسيبي (6)

ميسوري (10)

مونتانا (3)

نبراسكا (4)

داكوتا الشمالية (3)

أوهايو (18)

أوكلاهوما (7)

كارولاينا الجنوبية (9)

داكوتا الجنوبية (3)

تينيسي (11)

تكساس (38)

يوتاه (6)

فيرجينيا الغربية (5)

وايومينغ (3)

* بايدن (248)اريزونا (11)

كاليفورنيا (55)

كولورادو (9)

كونيتيكت (7)

ديلاوير (3)

واشنطن العاصمة (3)

هاواي (4)

إيلينوي (20)

ماين (3)

ميريلاند (10)

ماساتشوستس (11)

مينيسوتا (10)

نبراسكا (1)

نيو هامبشر (4)

نيو جيرسي (14)

نيو مكسيكو (5)

نيويورك (29)

أوريغون (7)

رود آيلاند (4)

فيرمونت (3)

فيرجينيا (13)

واشنطن الولاية (12)

وتعتمد نبراسكا نظاماً مختلفا عن الولايات في توزيع أصوات كبار الناخبين على المرشّحين ما سيتيح لبايدن الحصول على صوت واحد على الأقلّ من أصوات مندوبي الولاية الخمسة.

وتعتمد ولاية ماين طريقة مماثلة لنبراسكا. ثلاثة من أصوات كبار الناخبين تذهب لبايدن فيما يبقى الرابع غير محسوم.

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