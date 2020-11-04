أول قرية أميركية تنتخب منحت أصواتها لبايدن

المصدر: نيوهامشير - أ.ف.ب

أدلى خمسة ناخبين بأصواتهم في ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصاً، في شمال شرق الولايات المتحدة، في انطلاقة رمزية للانتخابات الرئاسية، منتصف الليلة قبل الماضية، مصوتين بالإجماع لمصلحة المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وبتصويتها في منتصف الليل تتبع القرية، الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليداً معتمداً منذ 1960 أكسبها لقب «الأولى في البلاد».

وباستثناء قرية ميلسفيلد المجاورة، التي تصوت كذلك خلال الليل، تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة السادسة أو السابعة صباح الثلاثاء (12:00 ت.غ).

وثمة قرية ثالثة في المنطقة تتبع التقليد ذاته، لكنها ألغت الاقتراع الليلي هذه السنة بسبب جائحة «كوفيد-19».

ولم يستمر التصويت سوى بضع دقائق، تم بعدها تعداد الأصوات بسرعة وإعلان النتائج، فصبّت الأصوات الخمسة في مصلحة بايدن، فيما لم يفز الرئيس، دونالد ترامب، المرشح لولاية ثانية، بأي صوت.

وقال ليس أوتن، الذي وصف نفسه بأنه «ناخب جمهوري على الدوام»، إنه سيصوت للديمقراطي جو بايدن.

وأوضح، بحسب ما نقلت عنه تغريدة على حساب البلدة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا أوافقه في الكثير من المسائل، لكنني أعتقد أن الوقت حان لنبحث عما يوحدنا بدل ما يقسمنا».

وتسمح القوانين الانتخابية في هذه الولاية الصغيرة للبلدات التي تعد أقل من 100 نسمة بفتح مكاتب الاقتراع منذ منتصف الليل، وإغلاقها بعد إدلاء جميع الأشخاص المسجلين على القوائم الانتخابية بأصواتهم.

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ناخبين في القرية لم يعطِ أي منهم صوته لترامب.

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