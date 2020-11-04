توقعات فوز ترامب تتزايد في أسواق المراهنات ببريطانيا.. وبايدن لايزال متقدماً

المصدر: لندن - رويترز

قالت شركة بتفير إكستشينج للمراهنات إن فرص إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اكتسبت زخماً في أسواق المراهنات على الإنترنت، مع توجه الأميركيين لصناديق الاقتراع، أمس.

وارتفعت توقعات فوز ترامب بالانتخابات من 35% إلى 39%، بحسب الشركة التي تتخذ من بريطانيا مقراً، فيما تراجعت توقعات فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، من 65% لتصل إلى 61%.

وقالت الشركة إن الانتخابات في طريقها لأن تصبح أكبر حدث للمراهنات بفارق كبير عن الأحداث السابقة، مع تلقي الشركة رهانات قدرها 300 مليون جنيه إسترليني (389 مليون دولار) حتى الآن.

وتقبل الشركة المراهنات حتى إعلان نتيجة الانتخابات، وتعتقد أن قيمة المراهنات ستصل إلى 400 مليون جنيه، وهو ضعف المبلغ الذي وصلت إليه المراهنات على انتخابات 2016. وبلغت نسبة رهان المراهنين على فوز ترامب 38% على منصة سماركتس البريطانية، وبلغت نسبة الرهان على فوز ترامب في يوم الانتخابات عام 2016 خمسة إلى واحد (بنسبة 17%) وهو ما يقل 20%عن نسبة الرهان عليه الآن.

وحافظ بايدن على تقدمه في استطلاعات الرأي، لكن المنافسة المحتدمة في ولايات متأرجحة ستحسم السباق في الأغلب.

وقالت «بتفير» إن أحد الأشخاص راهن بمليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) على فوز بايدن، وهو أكبر رهان سياسي على الإطلاق، وإذا فاز بايدن سيجني ذلك المراهن 1.54 مليون جنيه.

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