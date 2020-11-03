ترامب راقصاً: صوّتوا.. صوّتوا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيديو له مرة أخرى، وهو يرقص فيه على أنغام أغنية "واي إم سي إي" الشهيرة، خلال حملته الانتخابية الأخيرة، في حسابه الشخصي على "تويتر"، معلقاً: "صوتوا.. صوتوا.. صوتوا".

وتضمن الفيديو مقطعاً لترامب وهو يرقص في أول تجمع انتخابي له منذ إعلانه التعافي من الإصابة بفيروس "كورونا".

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