ترامب راقصاً: صوّتوا.. صوّتوا

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيديو له مرة أخرى، وهو يرقص فيه على أنغام أغنية "واي إم سي إي" الشهيرة، خلال حملته الانتخابية الأخيرة، في حسابه الشخصي على "تويتر"، معلقاً: "صوتوا.. صوتوا.. صوتوا".

وتضمن الفيديو مقطعاً لترامب وهو يرقص في أول تجمع انتخابي له منذ إعلانه التعافي من الإصابة بفيروس "كورونا".

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