بومبيو: واشنطن تسعى إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة عن السودان

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستسعى لرفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على السودان بسبب النزاع في دارفور.

وقال بومبيو في بيان: "تتعهد الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة السودانية وشركائها الدوليين لتحديد سبل السماح برفع العقوبات المرتبطة بالنزاع في دارفور في أول فرصة".

وأضاف: "لقد بدأنا مشاورات في الأمم المتحدة لهذا الهدف".

وكانت الحكومة السودانية وقعت قبل شهر اتفاقاً تاريخياً مع جماعات مسلحة في دارفور (غرب) وجنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب).

وفي 2005 فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على الأسلحة وحظراً للسفر وتجميداً للأرصدة بحق أي شخص يشتبه في عرقلته جهود السلام في دارفور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news