باكستان تفرض" الإغلاق الذكي" في الأماكن الموبوءة بـ"كورونا"

المصدر: إسلام أباد - وام

قررت الحكومة الباكستانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من ارتفاع حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كوفيد-19 من بينها فرض الإغلاق على عدد من الشوارع والمؤسسات التعليمية.

وقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر، في تصريح له اليوم إن مركز القيادة والتشغيل الوطني ناقش اليوم جملة اجراءات احترازية لدرء الموجة الثانية من جائحة الفيروس في البلاد.

وأضاف انه سيتم فرض الإغلاق الذكي في الأماكن الموبوءة ومراقبة تطبيق الإجراءات في المؤسسات التعليمية وصالات الحفلات بكل صرامة.

وتم فرض الأغلاق على عدد من شوارع العاصمة اسلام اباد، وإغلاق 10 مؤسسات تعليمية وفي اقليم البنجاب وسط باكستان تمّ اغلاق عدد 830 من أحياء الاقليم مع ظهور حالات اصابة ايجابية

وذكر مركز القيادة والتشغيل الوطني الذي يتولى عملية احصاء حالات الإصابة انه تم الإبلاغ عن ألف و123 حالة اصابة ايجابية و12 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في البلاد وأصبح اجمالي حالات الإصابة 335 الفا تعافى منها 315 ألف مريض.

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