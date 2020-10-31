الكويت تسجل 589 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 6 حالات وفاة

المصدر: الكويت-وام

أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 125926 حالة.

و ذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 779 حالة.. مشيرة إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات ليصبح بذلك مجموع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8285 حالة.

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