السعودية: 398 إصابة جديدة بـ"كورونا" و20 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 346880 حالة.

وذكر مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 404 حالات تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 333409 حالات، فيما تم تسجيل 20 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5383 حالة وفاة.

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