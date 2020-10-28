روسيا تفرض إغلاقاً ليلياً على المطاعم والحانات

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أصدرت الحكومة الروسية، أمس، أوامر للحانات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد، بإغلاق أبوابها من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، في مسعى للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لمرسوم تم نشره على الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة الاتحادية، فقد أصبح ارتداء الكمامات الطبية إلزامياً في كل الأماكن العامة المزدحمة، وكذلك في جميع وسائل النقل العام وسيارات الأجرة والمصاعد.

وأوضح المرسوم أن فرض التدابير الجديدة، يأتي «في ظل التفشي العالمي المستمر لفيروس كورونا».

ويدعو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الالتزام بالاحتياطات، إلا أنه يستبعد فرض تدابير أكثر صرامة، مثل فرض إغلاق آخر على غرار الذي سبق فرضه وتسبب في إلحاق أضرار واسعة بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 320 حالة وفاة، و16550 إصابة جديدة بـ«كورونا».

ونقل موقع «روسيا اليوم»، عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا، أن هذه هي أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا، يتم تسجيلها في روسيا.

• بوتين يدعو إلى الالتزام بالاحتياطات.

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