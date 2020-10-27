طفل بلجيكي يدخل في غيبوبة بسبب «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سجل أحد مستشفيات بلجيكا، أمس، دخول طفل، في الرابعة من العمر، في حالة غيبوبة بعد معاناته من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، معلنة بذلك عن خطر جديد قد يصيب الأطفال جراء إصابتهم بهذا المرض.

وقال والد الطفل، غريغوري تشودي، عبر "سكاي نيوز"، مساء أمس، إنه لم يعتقد أن ابنه قد يصاب بالفيروس عندما عانى من ارتفاع كبير في درجة الحرارة.

ونشر تشودي صورة ابنه (كايس) الراقد في أحد مستشفيات بلجيكا بعد دخوله في الغيبوبة.

الأطباء أوصوا الوالدين بداية بإبقاء الطفل في المنزل، لكن خلال أيام تدهورت حالة الطفل (كايس) وظهرت بقع غريبة على جلده.

وبعد إجراء فحص فيروس كورونا له، تبين أن الطفل مصاب بالوباء، إلا أن حالته بدأت بالتقدم سريعاً، إلى أن دخل الطفل في غيبوبة جراء معاناته من المرض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news