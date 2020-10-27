46 حالة وفاة جديدة بـ «كورونا» في المغرب

المصدر: الرباط - وكالات

أعلنت المملكة المغربية، أمس، تسجيل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2823 حالة شفاء، و46 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 197 ألفاً و481 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 163 ألفاً و195، بنسبة تعافٍ تناهز 82.6%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3301 حالة.

وكانت السلطات المغربية قررت، أخيراً، تشديد إجراءات مكافحة «كورونا»، في منطقة الدار البيضاء الكبرى، وكذلك مدينتي برشيد وبنسليمان، القريبتين، لمدة أربعة أسابيع، وشملت التدابير منع جميع أشكال التنقل الليلي، ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحاً، باستثناء التنقلات لأسباب صحية أو مهنية.

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