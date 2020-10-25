السعودية: تسجيل 395 حالة إصابة بـ«كورونا».. وتعافي 417

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 344 ألفاً و552 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 417 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 330 ألفاً و995 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 5281 حالة. وكشفت أن عدد الحالات النشطة بلغ 8276، والحالات الحرجة 788 حالة.

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