السعودية تكشف عن 395 إصابة جديدة فيروس كورونا

المصدر: الرياض-وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 344552 حالة .

وذكر الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 417 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 330995 حالة، فيما تم تسجيل 17 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5281 حالة.

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