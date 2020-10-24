أمريكا.. تحطم طائرة ومقتل قائديها في ولاية ألاباما

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أعلنت البحرية الأميركية مقتل طيارين إثر تحطم طائرة تدريب من طراز "تي- 6 بي تيكسان" تابعة للبحرية، بمدينة فولي في ولاية ألاباما.

وأكد المتحدث باسم البحرية زاك هاريل، مقتل طيارين إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية في ولاية ألاباما.

وأوضح أن الطائرة وهي طائرة تدريب من طراز "تي- 6 بي تيكسان"، سقطت بمدينة فولي مما أسفر عن مقتل قائديها، مضيفاً أنه جاري التحقيق في الحادث.

وكان مكتب قائد شرطة مقاطعة بالدوين، كتب في وقت سابق على موقع تويتر، "إن الطائرة تحطمت بالقرب من مدرسة وأن النيران اشتعلت في أحد المنازل".

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