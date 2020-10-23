الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في ليبيا يدخل حيّز التنفيذ "فوراً"

المصدر: جنيف - أ ف ب

أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد الذي توصل إليه طرفا النزاع الليبي، اليوم الجمعة، يدخل حيّز التنفيذ فورا.

وقالت وليامز في مؤتمر صحافي أعقب مراسم التوقيع "إنه يوم جيد بالنسبة للشعب الليبي"، مشيرة إلى أن طرفي النزاع وقعا على "اتفاق دائم وكامل لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد يدخل حيّز التنفيذ فوراً".

ويعني الاتفاق كذلك أن جميع القوات المتواجدة على جبهات القتال ستعود إلى قواعدها بينما سيكون على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا.

وقالت وليامز "اتفق الطرفان على عودة جميع الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة المتواجدة على الجبهات إلى معسكراتها".

وأضافت أن ذلك "سيترافق مع مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الاجانب من جميع الأراضي الليبية براً وجواً وبحراً في غضون مدة أقصاها ثلاثة شهور اعتباراً من اليوم"، موضحة أن "وقف إطلاق النار لا ينطبق على المجموعات التي تصنفنها الأمم المتحدة على أنها إرهابية".

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