الصين تريد الاضطلاع بدور فعال في إصلاح «الصحة العالمية»

المصدر: بكين ■وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تريد الاضطلاع بدور فعال في عملية إصلاح منظمة الصحة العالمية.

وذكرت مسودة اقتراح بشأن إصلاح المنظمة أن الاتحاد الأوروبي يريد من المنظمة أن تصبح أكثر شفافية بشأن الكيفية التي تعلن بها الدول عن الأزمات الصحية الناشئة في أعقاب انتقاد لأسلوب تعامل الصين مع جائحة «كوفيد-19» في بدايتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تشاو لي جيان، في إفادة صحافية، إن الإصلاح ينبغي أن يتم استناداً إلى التوافق بين الدول الأعضاء، مضيفاً أنه يتعين حماية المنظمة الدولية من العوامل السياسية.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 14 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أول من أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج. ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب الفيروس أول من أمس.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 16 شخصاً خرجوا، أمس، من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس. وحتى أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني 85 ألفاً و729 حالات، بينهم 245 مريضاً لايزالون يتلقون العلاج، اثنان منهم في حالة خطرة.

لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب الفيروس أول من أمس.

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