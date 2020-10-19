39.7 مليون إصابة بـ «كورونا» عالمياً.. والوفيات مليون و111 ألفاً

المصدر: عواصم - أ.ف.ب

أودى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحياة مليون و111 ألفاً و152 شخصاً على الأقل في العالم منذ ظهور الوباء في ديسمبر الماضي حتى أمس، بحسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس»، استناداً إلى مصادر رسمية. وتم تسجيل أكثر من 39 مليوناً و742 ألفاً و730 إصابة مثبتة، بينما تعافى 27 مليوناً و341 ألفاً على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب «فرانس برس» من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تُجري دول عدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر أو تلك التي تظهر عليها أعراض.

وسجلت أول من أمس 5302 وفاة و372 ألفاً و882 إصابة جديدة في العالم، وبناء على التقارير الأخيرة، سجّلت الهند العدد الأكبر من الوفيات الجديدة (1033) تليها الولايات المتحدة (661) والبرازيل (461).

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم، إذ سجّلت 219 ألفاً و289 وفاة من أصل ثمانية ملايين و106 آلاف و752 إصابة، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز. وأعلن تعافي ثلاثة ملايين و220 ألفاً و573 شخصاً على الأقل.

والبرازيل هي البلد الأكثر تأثراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 153 ألفاً و675، من خمسة ملايين و362 إصابة، ثم الهند التي سجلت 114 ألفاً و31 وفاة، من سبعة ملايين و494 ألفاً و551 إصابة، والمكسيك التي أعلنت 86059 وفاة من 847 ألفاً و108 إصابات، تليها المملكة المتحدة مع 43579 وفاة من بين 705 آلاف و428 إصابة.

لكن البيرو تعد البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه، حيث توفي 102 لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (90)، وبوليفيا (73)، فالبرازيل (72).

وحتى أمس أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من بين 85672 إصابة، بينما تعافى 80786 شخصاً.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 15099 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا، إن إجمالي المصابين اقترب بذلك من مليون و400 ألف حالة.

وسجلت روسيا 185 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 24187 حالة، وتماثل 5377 مريضاً للشفاء من الفيروس في روسيا منذ أمس، ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين مليوناً و70 ألفاً.

وعلى صعيد القارّات، سجلت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 379 ألف وفاة من 10 ملايين و463 ألفاً و815 إصابة حتى الآن. وأعلنت أوروبا 249 ألفاً و826 وفاة من سبعة ملايين و331 ألفاً و743 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 229 ألفاً و35 وفاة من ثمانية ملايين و303 آلاف و73 إصابة.

روسيا تسجل 185 وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا».

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