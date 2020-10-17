السعودية تكشف عن 359 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 341.854 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5.165 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 370 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 328.165 حالة.

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