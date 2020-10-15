إيران تسجل حصيلتين قياسيتين جديدتين لوفيات وإصابات «كورونا»

المصدر: طهران - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 297 وفاة و4830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن الرقمين هما أعلى حصيلتين يوميتين للوفيات والإصابات تسجلهما إيران منذ انتشار الفيروس.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» في البلاد ارتفع ليتجاوز 513 ألف حالة. وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد ارتفع إلى 29 ألفاً و349 حالة.

وأضافت أن 30 محافظة إيرانیة، من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، ما يعني التحذير الشديد. ولفتت إلى أن 4609 من المصابين بـ«كورونا» في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 414 ألفاً.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ«كورونا».

وأعلنت السلطات، أمس، فرض قيود مؤقتة على حركة التنقل من وإلى خمس مدن أبرزها طهران، وأوضحت وزارة الصحة الإيرانية أن السلطات قررت منع الدخول والخروج من العاصمة، ومدن: كرج ومشهد وأصفهان وأروميه لمدة ثلاثة أيام، وأشارت إلى أن هذا التقييد سيطال وسائل النقل الخاصة فقط، وتستثنى منه وسائل النقل العام كالحافلات والطائرات، وسيكون قابلاً للتجديد أو توسعته ليشمل مدناً أخرى.

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ألف إصابة بالفيروس في إيران.. وإجمالي الوفيات يتخطى 29 ألف حالة.

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