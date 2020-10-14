المغرب تسجل 3185 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة وفاة

المصدر: الرباط - وام

= أعلنت المملكة المغربية اليوم تسجيل 3185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد/كوفيد-19/ و1964 حالة شفاء و49 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

و أوضحت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 156 ألفا و946 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 131 ألفا و462 حالة و عدد الوفيات 2685 حالة.

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