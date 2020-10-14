الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 55 ألفاً و342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ 18 أغسطس الماضي، عندما سجلت 55 ألفاً و79 حالة إصابة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند سبعة ملايين و175 ألفاً و880 حالة. ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 706 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 109 آلاف و856 حالة.

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