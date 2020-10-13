روسيا تعلن نجاح اختبارات لقاح مضاد لفيروس كورونا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، نجاح اختبارات اللقاح الروسي "سبوتنيك-في"، المضاد لفيروس كورونا المسجد (كوفيد-19).

وقال دميترييف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "تم تطعيم أكثر من 12 ألف شخص في روسيا. النتائج جيدة للغاية، هناك مستوى جيد جدًا من الأجسام المضادة التي ينتجها لقاحنا، ولذلك بالطبع، التجارب السريرية في روسيا تسير بشكل جيد".

وفي وقت سابق، قال رئيس مركز "جامالي"، ألكسندر جونسبورج لوكالة "سبوتنيك"، إنه من بين ألفي متطوع تلقوا لقاح "سبوتنيك - في"، لم يكن هناك إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة سبوتنيك، تبدي أكثر من 50 دولة اهتماماً باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك – في".

كانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، تم تطويره على يد خبراء مركز جامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وأشار ديميترييف إلى أن روسيا ستشارك نتائج الاختبارات مع دول أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news