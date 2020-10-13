الكويت تسجل 844 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 8 حالات وفاة

المصدر: الكويت- وام

أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة بها إلى 112737 حالة في حين تم تسجيل ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 672 حالة.

و أوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أن عدد حالات الشفاء من المرض ارتفع إلى 104508 حالات بعد أن تم تسجيل شفاء 706 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية.

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