الكويت تسجل 6 حالات وفاة و777 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: الكويت - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 111893 حالة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي لمستجدات كورونا، أنه تم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتهم بكورونا، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم إلى 664 حالة.

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 139 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 534 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 103802 حالة.

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