روسيا تسجل أعلى حصيلة في عدد الإصابات اليومية بـ"كورونا" منذ بداية الجائحة

المصدر: موسكو-وام

سجلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية ارتفاعا كبيرا وقفزة غير مسبوقة في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة بأكثر من 12 ألف حالة في أعلى حصيلة منذ منذ بداية الجائحة .

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - تسجيل 12846 إصابة جديدة مقارنة بيوم أمس ( 12126 ) ليبلغ إجمالي عدد حالات ( كوفيد - 19 ) مليونا و285 ألفا و84 إصابة منذ بداية الجائحة مع بقاء 246428 حالة نشطة .

وأشار مركز العمليات إلى انخفاض طفيف في عدد الوفيات بعد تسجيل 197 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس ( 201 ) ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس من الوفيات إلى 22454 مع تماثل 6781 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليتجاوز عدد المتعافين حاجز المليون ويصل إلى مليونا و16 ألفا و202 شخص .

ووصف نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لحماية الصحة نيقولاي غوفورين، وضع كورونا في البلاد بشكل عام بأنه مقلق، متوقعا أن تشهد حالات الإصابة بفيروس كورونا قفزات صعودية، لتصل بعد ذلك إلى الذروة في نوفمبر المقبل ثم تبدأ بالانخفاض.

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