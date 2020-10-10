السعودية تسجل 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 405 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 338.944 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5.018 حالة

وأعلنت الوزارة تسجيل 455 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في السعودية 324.737 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news