الكويت تسجل 635 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

المصدر: الكويت - وام

أعلنت دولة الكويت اليوم، تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة بها إلى 110076 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 649 حالة.

كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 710 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 102024 حالة.

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