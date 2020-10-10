سلطنة عمان تمنع التنقل وتغلق الأماكن العامة والمحال التجارية

المصدر: مسقط ■وكالات

قررت اللجنة العليا المكلّفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، أمس، منع التنقل، وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحال التجارية من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، اعتباراً من غد الأحد 11 أكتوبر وإلى يوم السبت 24 أكتوبر.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة أيضاً حظر استخدام الشواطئ على مدار اليوم، حتى إشعار آخر، وكذلك إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أعيد فتحها مسبقاً، ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وسيتم نشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.

وكانت اللجنة العليا، في إطار انعقادها المستمر برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، تابعت تطوّرات الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وناقشت اللجنة التقارير المتعلقة بزيادة أعداد الإصابات والوفيّات الناجمة عن «كوفيد-19» من مختلف الأعمار، والارتفاع الحاد في أعداد المرضى بأجنحة المستشفيات وأسرّة العناية المركزة، على نحوٍ غير مسبوق في تاريخ القطاع الصحي بالسلطنة، «وما ينتج عن هذا من وضعٍ خطر يتجاوز قدرة المنظومة الصحية والعاملين فيها على التعامل مع هذه الجائحة، وغيرها من الأمراض».

وأهابت اللجنة بالجميع، خصوصاً الشباب، التقيّد التام بجميع الإجراءات الوقائية على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، وستتخذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين.

الإغلاق اعتباراً من الأحد 11 أكتوبر وإلى السبت 24 أكتوبر.

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