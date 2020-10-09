عبدالله بن زايد ووزير خارجية ماليزيا يبحثان العلاقات الثنائية وجهود احتواء تداعيات «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ماليزيا داتوك سيري هشام الدين حسين علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على عقد لقاء قريب يجمعهما وتشكيل فرق عمل لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات عدة منها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والأمن الغذائي والتعليم.

واستعرض سموه ووزير الخارجية الماليزي تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتعاون بين البلدين في مواجهة تداعياته على صعيد تبادل الخبرات العلمية وتطبيق التقنيات المتطورة للكشف على الفيروس إضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى لقاح للمرض.

وأكد سموه و وزير الخارجية الماليزي أهمية دفع العلاقات بين الدول الصديقة والشقيقة و تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك من أجل احتواء آثار هذه الجائحة على مختلف الأصعدة لاسيما الصحية والإقتصادية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الإماراتية - الماليزية التاريخية و الاستراتيجية المتميزة والحرص المستمر على تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى العلاقات الوثيقة و المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات و رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والعمل المشترك من أجل إقامة شراكات متنوعة ومستدامة بين الجانبين.

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