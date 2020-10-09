السعودية تسجل 25 حالة وفاة و421 إصابة جديدة بـ«كورونا»

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4972 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 421 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 338 ألفاً و132 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 561 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 323 ألفاً و769 شخصاً.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 642.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 698 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الكويت إلى 109 آلاف حالة و441.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس، تسجيل 79 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 9683 حالة. وأشارت الوزارة في بيان إلى تسجيل 3522 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 394 ألفاً و566.

وفي رام الله، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، من تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.

وقالت في تصريحات للصحافيين، إنه تم رصد حالات وفاة لمرضى بفيروس كورونا من فئة الشباب ولا يعانون أية أمراض مزمنة أخرى.

ونبهت الكيلة إلى مخاطر ارتفاع مؤشر تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة. ويأتي ذلك في ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 422 حالة بعد تسجيل أربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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