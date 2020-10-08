السعودية.. 421 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 25 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 338132 حالة.

وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 561 حالات تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 323769 حالات فيما تم تسجيل 25 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4972 حالة وفاة.

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