السيطرة على حريق محدود داخل الجامع الأزهر
ذكرت وسائل إعلام مصرية الخميس، أن قوات الحماية المدنية في القاهرة تمكنت من السيطرة على "حريق محدود" داخل الجامع الأزهر.
وأشارت إلى أن الحريق اندلع بالطابق الثاني من المسجد.
وتم تداول مقطع فيديو للحريق على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اشتعال النار داخل الجامع الأزهر.
وأشارت إلى أن الحريق اندلع بالطابق الثاني من المسجد.
وتم تداول مقطع فيديو للحريق على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اشتعال النار داخل الجامع الأزهر.
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