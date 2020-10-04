السعودية تستقبل اليوم أول أفواج المعتمرين بعد توقف 9 أشهر

المصدر: عواصم ■وكالات

يستقبل المسجد الحرام في مكة المكرمة اليوم الأحد أول أفواج المعتمرين بعد توقف دام نحو تسعة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان أمس، إنها أكملت استعداداتها وطاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن من معتمرين وزائرين، مطبقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث جندت ما لا يقل عن 1000 موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام. ومن المقرر أن يؤدي 6000 معتمر المناسك في اليوم الواحد كخطوة أولى، وفق ضوابط صحية معينة.

على صلة، أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4850 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى تسجيل 419 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 335 ألفاً و997 حالة. ولفتت إلى تسجيل 626 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 320 ألفاً و974 شخصاً.

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت أمس، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء مرض «كوفيد-19» إلى 620. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 371 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 106 آلاف و458.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق أمس، تسجيل 49 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 9347 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى تسجيل 3672 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 375 ألفاً و931.

وفي رام الله أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس، تسجيل 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. ‭‭

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