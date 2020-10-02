شاهد.. ترامب يلقي "القبعات" على مؤيديه قبل يوم من إصابته بـ"كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يُلقي القبعات على حشد من الجماهير في مهرجان انتخابي بمدينة دولوث بولاية مينيسوتا الأميركية.

وجاء هذا الموقف قبل يوم من إعلان ترامب إصابته بفيروس كورونا​​​​​.

وأعلن ترامب إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر تغريدة على موقع «تويتر»، قال فيها إن التحاليل أثبتت إصابته والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتابع: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور"، و"سوف نتجاوز هذا معاً".

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