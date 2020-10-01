عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية قبرص في نيقوسيا

المصدر: نيقوسيا - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وزير خارجية جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليديس.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتعليم.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونيكوس خريستودوليديس، على العلاقات القوية والمتميزة التي تجمع دولة الإمارات وقبرص وقيادتيهما والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين و يعود بالخير على شعبيهما.

وبحث سموه، مع وزير خارجية قبرص تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تداعياته وأهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

واستعرض الجانبان معاهدة السلام التي تم توقيعها بين دولة الإمارات ودولة وإسرائيل ودورها في تحقيق السلام بالمنطقة و تعزيز الأمن والاستقرار بها.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى نيكوس خريستودوليديس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، مؤكدا أن دولة الإمارات حريصة على المضي قدما نحو تطوير علاقاتها الثنائية مع قبرص وتعزيز آفاق التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news