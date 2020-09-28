السعودية: الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات داخل مواقع للحرس الثوري في إيران

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية إنه تم الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها قبل 3 أعوام داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضافت "واس" أن الخلية تلقت تدريبات من ضمنها طرق صناعة المتفجرات.

وقادت التحريات إلى تحديد هويات عناصر الخلية وموقعين لتخزين أسلحة ومتفجرات، وتمكنت القوات من ضبط أسلحة ومتفجرات في منزل ومزرعة كالتالي:

-9 أكواع متفجرة و67 فتيلا متفجرًا و51 صاعقًا

-مكثفات ومحولات كهربائية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات

-5.28 كغم بارود و17 عبوة تحتوي مواد كيماوية.

كما تم ضبط 13 جهاز إرسال واستقبال و 4 أجهزة تنصت متطورة، بالإضافة إلى بندقية جي 3 وبندقية قناص و 2 مسدس وبندقية صيد هوائية و4620 ذخيرة حية متنوعة و 18 مخزن رشاش ومسدس.

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