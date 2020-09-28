تقرير مدو يتهم ترامب بتجنب دفع الضرائب لسنوات

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهامات الأحد بأنه إما دفع مبالغ قليلة من ضرائب الدخل الفيدرالية أو لم يدفع إطلاقا على مدى سنوات قبل وصوله إلى السلطة، في وقت أثار ماضيه المالي الغامض الجدل قبيل أول مناظرة تسبق الانتخابات.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الرئيس الملياردير دفع 750 دولارا فقط كضرائب على الدخل عام 2016، أي العام ذاته الذي فاز فيه بالانتخابات الرئاسية، وفي 2017. أما في عشر من السنوات الـ15 التي سبقت ذلك، فلم يدفع أي ضرائب دخل فيدرالية نظرا إلى أنه سجّل خسائر تتجاوز الدخل الذي حققه.

ويستعد ترامب الذي وصف فورا الاتهامات بأنها «أنباء كاذبة تماما»، لمواجهة خصمه الديموقراطي جو بايدن في مناظرة مهمة بينهما الثلاثاء.

وتخلى الرئيس الجمهوري عن التقاليد الرئاسية برفضه نشر عائداته الضريبية وخاض معركة طويلة في المحاكم مثيرا تكهنات بشأن محتواها.

ونافيا تقرير نيويورك تايمز الذي تناول بيانات ضريبة تعود لأكثر من 20 عاما قال ترامب «أولا دفعت مبالغ كبيرة ودفعت الكثير من ضرائب الدخل الحكومية أيضا... سيُكشف عن كل ذلك».

وقالت تايمز إن ترامب خفّض فاتورة ضرائبه باسترداد مبلغ 72.9 مليون دولار من الضرائب، وهي المسألة التي تدقق فيها مصلحة الضرائب الداخلية.

ويقول التقرير إنه حصل أيضا على حسومات ضريبة على مقرات السكن والطائرة و70 ألف دولار لزوم تصفيف الشعر للظهور التلفزيوني.

من ناحية أخرى فإن ملاعب الغولف التي يمتلكها تفيد عن خسارة مبالغ كبيرة من الأموال فيما يقترب موعد سداد مئات ملايين الدولارات من القروض التي ضمنها شخصيا، وفق تقرير نيويورك تايمز.

وسارع الديموقراطيون لاستغلال الاتهامات وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن ذلك يظهر «ازدراء ترامب بالعائلات العاملة في أميركا»، فيما دعا زميلها الديموقراطي تشاك شومر كل «من دفع ضرائب فيدرالية أقل» إلى أن يرفع يده.

وقال النائب عن ماساتشوستس ريتشارد نيل، رئيس لجنة السبل والوسائل في مجلس النواب، والذي سعى دون جدوى للحصول على سجلات ترامب الضريبية، إن تقرير تايمز يزيد من أهمية حصول لجنته على السجلات.

وكتب على صفحته على «فيس بوك» «يبدو أن الرئيس استغل قانون الضرائب لصالحه واستخدم المعارك القانونية لإرجاء أو تجنب دفع ما يدين به».

وأضاف بأن «دونالد ترامب الآن هو رئيس الوكالة التي يعتبرها خصما. من الضروري أن يظل برنامج التدقيق بحسابات الرئيس التابع لمصلحة الضرائب، بعيدا عن أي تدخل».

ونشر فريق حملة بايدن تغريدة اكتفت بالإشارة إلى مبالغ الضرائب الفيدرالية التي دفعها المعلمون (7.238 دولار) والإطفائيون (5.283 دولار) والممرضون (10.216 دولار)، وكلها مجموعات تعرضت لنكسة كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد وحرائق الساحل الغربي، وهما موضوعان رئيسيان قبيل المناظرة.

في المناظرة الانتخابية الثلاثاء، سيتابع ملايين الأميركيين لقاء المرشحين اللذين يعتبر كل منهما الآخر بمثابة تهديد وجودي للبلاد، مباشرة على التلفزيون بعد أشهر من المواجهة غير المباشرة.

وشن ترامب الأحد هجوما جديدا على بايدن متناولا حالته الذهنية.

وكتب في تغريدة «سأطالب بشدة بإجراء اختبار المنشطات لجو بايدن الناعس قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء» مؤكدا أنه سيخضع لنفس الفحص.

وأضاف «بطبيعة الحال، سوف أوافق على إجراء واحد أيضًا. لقد كان أداؤه في المناظرات متفاوتا بشكل قياسي (...) فقط المنشطات يمكن أن تسبب هذا التفاوت ؟؟»، من دون أن يسند اتّهامه لخصمه بأيّ دليل ملموس.

وردا على أسئلة الصحافيين بشأن ذلك المطلب ضحك بايدن قبل أن يمتنع عن التعليق.

والرجلان معروفان بارتكاب الهفوات والزلات خلال الحديث، لكن ترامب البالغ 74 عاما، كثيرا ما اتهم بايدن البالغ 77 عاما بـ«الخرف».

السبت قال بايدن إنه يتوقع «هجمات شخصية وأكاذيب» من الرئيس مشبها ترامب بوزير الدعاية النازي جوزف غوبلز.

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