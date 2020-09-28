السعودية تسجّل 28 حالة وفاة و403 إصابات جديدة بـ «كورونا»

المصدر: الرياض، الكويت - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4683 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى تسجيل 403 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 333 ألفاً و193 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 600 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 317 ألفاً وخمسة أشخاص.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في الكويت جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 601.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، أمس، إنه تم تسجيل 345 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 103 آلاف و544.

وأشار المتحدث إلى وجود 109 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، أمس، أن 718 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

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