العاهل الأردني يحل مجلس النواب تمهيداً لانتخابات نوفمبر

المصدر: عمان - أ ف ب

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان الأحد أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قرر حل مجلس النواب الحالي، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل.

وقال البيان، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن "الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2020".

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 29 يوليو الماضي إرادة ملكية بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في سبتمبر هي عمر المجلس الحالي، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.

وتنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليلة غد الاثنين.

وبموجب الدستور الأردني للملك أن يحل مجلس النواب وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.

وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل؛ إذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في 29 يوليو الماضي، تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.

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