إصابات كورونا بكولومبيا تتجاوز 800 ألف وأكثر من 25 ألف وفاة

المصدر: بوجوتا -رويترز

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كولومبيا 800 ألف حالة يوم السبت وذلك بعد يوم واحد من تجاوز عدد حالات الوفاة من الفيروس 25 ألف حالة عقب إعادة فتح البلاد قبل نحو شهر بعد عزل عام مطول.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل كولومبيا 806038 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس إضافة إلى 25296 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.

وبدأت كولومبيا عزلا عاما استمر أكثر من خمسة أشهر في مارس آذار. وتطبق حاليا مرحلة حجر صحي "اختياري" تسمح بتناول الطعام في المطاعم وبالرحلات الجوية الدولية.

وما زالت الحفلات الموسيقية والمناسبات الكبيرة الأخرى محظورة كما أن الحدود البرية والمائية مغلقة.

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