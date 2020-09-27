الكويت تسجل حالتي وفاة و758 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الكويت أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 597.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 758 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الكويت إلى 103 آلاف و199.

وأشار المتحدث إلى وجود 108 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، أمس، أن 649 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من «كورونا» في البلاد إلى 94 ألفاً و211.

وفي السعودية، تواصل التقارير اليومية لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا، الإشارة إلى استمرار انخفاض الإصابات، أمس، حيث تم تسجيل 461 إصابة جديدة، مقارنة بـ472 في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان، أمس، ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في المملكة إلى 332 ألفاً و790 حالة مؤكدة، بزيادة 461 إصابة.

وتم تسجيل 769 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 316 ألفاً و405 حالات.

وأعلنت الوزارة تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 4655 حالة وفاة.

وجاءت أعلى الإصابات الجديدة بين المدن في جدة التي سجلت 49 إصابة، تلتها مكة المكرمة 42 إصابة، ثم المدينة المنورة 40 إصابة، ثم الهفوف 29 إصابة والرياض 27 إصابة.

وفي رام الله أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة.

وقالت الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 67 إصابة، تلته محافظة بيت لحم ‭‬‬بواقع 50 حالة، فيما توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

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